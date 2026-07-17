Visites guidées de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, église Notre Dame de l’Assomption, Jassans-Riottier

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier 19 et 20 septembre église Notre Dame de l’Assomption Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Secrets d’histoire et vieilles pierres : L’église Notre-Dame sous un autre jour !

Jassans Cœur Battant vous propose de faire battre le vôtre un peu plus vite… en remontant le temps. Oubliez les visites ennuyeuses : nous vous embarquons pour une immersion vivante et passionnante.

En franchissant les portes de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, vous ne visiterez pas juste un magnifique monument historique. Vous allez entrer dans la confidence de ses secrets les mieux gardés.

Au programme de cette plongée dans le temps :

•Les coulisses du chantier : Des fondations aux finitions, découvrez les détails de sa construction. Nous vous raconterons comment ce projet est sorti de terre.

•Les bavardages des siècles passés : La grande Histoire, c’est bien. Mais les petites anecdotes locales, les surprises de quartier et les mystères d’autrefois, c’est encore plus croustillant.

•Le mystère des vitraux : Nous passerons à la loupe la genèse de ces chefs-d’œuvre de verre. Car au-delà de la lumière, ces fenêtres colorées abritent de sacrées histoires d’artistes et de création.

En résumé : Venez avec votre curiosité, vos questions les plus insolites et vos yeux grands ouverts. Les pierres de l’église Notre-Dame de l’Assomption ont des choses à vous raconter, et Jassans Cœur Battant a trouvé les traducteurs !

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Secrets d’histoire et vieilles pierres : L’église Notre-Dame sous un autre jour !

©Ministère de la culture