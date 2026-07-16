Visites guidées de l’orgue Merklin-Schütze de 1864, de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, église Notre Dame de l’Assomption, Jassans-Riottier

Informations pratiques

Visites guidées de l’orgue Merklin-Schütze de 1864, de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier 19 et 20 septembre église Notre Dame de l’Assomption Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’orgue Merklin-Schütze fait son grand déballage !

Jassans Cœur Battant vous invite à prêter l’oreille… et à ouvrir de grands yeux. On vous propose de faire connaissance avec une véritable célébrité locale : notre orgue Merklin-Schütze de 1864, fièrement classé Monument Historique.

Oubliez les démonstrations solennelles où l’on ose à peine respirer. Ici, on démonte les idées reçues pour vous faire découvrir ce monstre sacré de la musique.

Au programme de cette exploration sonore :

•Le cœur de la machine : Né dans les célèbres ateliers Merklin-Schütze sous le Second Empire, cet orgue en a vu passer, des partitions ! Découvrez les secrets de sa mécanique impressionnante et comment ses tuyaux traversent le temps sans prendre une ride.

•Dans les coulisses du géant : Comment fonctionne ce mastodonte de bois et de métal ? Nous vous expliquerons la science et la magie qui se cachent derrière chaque note, des claviers jusqu’aux soufflets. Une mécanique de précision qui ferait pâlir d’envie nos horlogers modernes.

•Petits secrets de tribune : Entre anecdotes historiques et secrets de fabrication, vous saurez tout sur ce témoin privilégié de la vie de notre église depuis plus de 160 ans.

En résumé : Un monument historique qui a du coffre et du souffle ! Venez percer les mystères de ce joyau de 1864. Jassans Cœur Battant vous promet une visite qui va vous faire vibrer !

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L’orgue Merklin-Schütze fait son grand déballage !

©Ministère de la culture