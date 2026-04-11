Battle Unity Battle de Breakdance International Le Cargö Caen

Caen

Battle Unity Battle de Breakdance International

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 12:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Le collectif SNT Crew vous propose le Battle Unity, un battle de breakdance international, le 23 mai 2026 au Cargö.

Des danseurs venus du monde entier s’affrontent en duo lors d’une compétition de breakdance. Le village Hip-Hop gratuit est accessible de 12h à 22h sur le parvis du Cargö .

Le collectif SNT Crew vous propose le Battle Unity, un battle de breakdance international, le 23 mai 2026 au Cargö.

Des danseurs venus du monde entier s’affrontent en duo lors d’une compétition de breakdance. Le village Hip-Hop gratuit est accessible de 12h à 22h sur le parvis du Cargö musique, stands, nourriture, animations et activités. Venez découvrir la culture hiphop et passer un bon moment !

Samedi

12h 22H village hip-hop

13h30 17h30 qualifications et sélection des 16 meilleurs duos

18h30 21h Top 8 et finales avec les meilleurs danseurs

Vous pouvez choisir votre billet

après-midi (qualifications + Top 16)

soirée (Top 8 et finales)

ou journée complète (COMBO)

Billetterie disponible sur notre site.

Dimanche

Rendez-vous sur la Presqu’île, sous Polaris, de 15h à 19h. Un battle en extérieur au format Jam et 1 contre 1 , ouvert à tous.

Un moment de partage autour de la danse, dans une ambiance accessible et conviviale. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Battle Unity Battle de Breakdance International

The SNT Crew collective is bringing you Battle Unity, an international breakdance battle, on 23 May 2026 at Le Cargö.

Dancers from all over the world will be competing in a breakdance duet. The free hip-hop village is open from 12 noon to 10pm on the Cargö forecourt.

L’événement Battle Unity Battle de Breakdance International Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par Calvados Attractivité