Battle Unity Battle de Breakdance International Le Cargö Caen
Battle Unity Battle de Breakdance International Le Cargö Caen jeudi 23 avril 2026.
Caen
Battle Unity Battle de Breakdance International
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 12:00:00
fin : 2026-04-23 22:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Le collectif SNT Crew vous propose le Battle Unity, un battle de breakdance international, le 23 mai 2026 au Cargö.
Des danseurs venus du monde entier s’affrontent en duo lors d’une compétition de breakdance. Le village Hip-Hop gratuit est accessible de 12h à 22h sur le parvis du Cargö .
Le collectif SNT Crew vous propose le Battle Unity, un battle de breakdance international, le 23 mai 2026 au Cargö.
Des danseurs venus du monde entier s’affrontent en duo lors d’une compétition de breakdance. Le village Hip-Hop gratuit est accessible de 12h à 22h sur le parvis du Cargö musique, stands, nourriture, animations et activités. Venez découvrir la culture hiphop et passer un bon moment !
Samedi
12h 22H village hip-hop
13h30 17h30 qualifications et sélection des 16 meilleurs duos
18h30 21h Top 8 et finales avec les meilleurs danseurs
Vous pouvez choisir votre billet
après-midi (qualifications + Top 16)
soirée (Top 8 et finales)
ou journée complète (COMBO)
Billetterie disponible sur notre site.
Dimanche
Rendez-vous sur la Presqu’île, sous Polaris, de 15h à 19h. Un battle en extérieur au format Jam et 1 contre 1 , ouvert à tous.
Un moment de partage autour de la danse, dans une ambiance accessible et conviviale. .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Battle Unity Battle de Breakdance International
The SNT Crew collective is bringing you Battle Unity, an international breakdance battle, on 23 May 2026 at Le Cargö.
Dancers from all over the world will be competing in a breakdance duet. The free hip-hop village is open from 12 noon to 10pm on the Cargö forecourt.
L’événement Battle Unity Battle de Breakdance International Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par Calvados Attractivité
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