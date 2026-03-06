Baumes et huiles de fleurs Nature et Simples La Jaille-Yvon

Baumes et huiles de fleurs Nature et Simples

La Meltière La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

2026-06-06

Atelier baumes et huiles de fleurs avec Nature et Simples à la Jaille-Yvon le 6 juin 2026.

Un atelier pour concevoir soi-même de l’ huile de fleurs et un baume.

Rencontre sensible avec la fleur, la rose ! Explications sur ses vertus et l’extraction des principes actifs par l’huile, Récolte

La Meltière La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 13 89 53 naturesimples@orange.fr

English :

Flower balm and oil workshop with Nature et Simples at La Jaille-Yvon on June 6, 2026.

