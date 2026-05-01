Séance de Yoga La Jaille Yvon Ferme Florale “L’Etang de Papi” La Jaille-Yvon

La Jaille-Yvon

Séance de Yoga La Jaille Yvon

Ferme Florale “L’Etang de Papi” 630 route de cussé La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-31 10:30:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14

Séances de yoga les dimanches matin à la Ferme Florale “L’Etang de Papi”

Séances de Yoga à la ferme Florale L’Étang de Papi chaque dimanche matin.

Des séances de yoga en plein air sur terrasse entourée d’arbres majestueux auront lieu à partir du dimanche 10 mai jusqu’au dimanche 14 juin de 9h30 à 10h45 suivi d’un échange et temps convivial.

Les séances sont ouvertes à tous sur inscription (débutant bienvenu) .

Possibilité également de visiter la ferme florale suite à la séance de yoga sur demande et si groupe minimum de 4 personnes (visite d’1H30 environ, 10 eur/pers la visite)

Si nécessaire la séance peut se pratiquer à l’abri en fonction de la météo.

Réservation conseillée. .

Ferme Florale “L’Etang de Papi” 630 route de cussé La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 21 04 54

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English :

Yoga sessions on Sunday mornings at the Ferme Florale ?L?Etang de Papi?

L’événement Séance de Yoga La Jaille Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Anjou bleu