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Séance de Yoga La Jaille Yvon Ferme Florale “L’Etang de Papi” La Jaille-Yvon

Séance de Yoga La Jaille Yvon Ferme Florale “L’Etang de Papi” La Jaille-Yvon dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Ferme Florale “L’Etang de Papi”

Adresse : 630 route de cussé

Ville : 49220 La Jaille-Yvon

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 18 18 18

La Jaille-Yvon

Séance de Yoga La Jaille Yvon

Ferme Florale “L’Etang de Papi” 630 route de cussé La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-31 10:30:00

Date(s) :
2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14

Séances de yoga les dimanches matin à la Ferme Florale “L’Etang de Papi”
Séances de Yoga à la ferme Florale L’Étang de Papi chaque dimanche matin.
Des séances de yoga en plein air sur terrasse entourée d’arbres majestueux auront lieu à partir du dimanche 10 mai jusqu’au dimanche 14 juin de 9h30 à 10h45 suivi d’un échange et temps convivial.
Les séances sont ouvertes à tous sur inscription (débutant bienvenu) .
Possibilité également de visiter la ferme florale suite à la séance de yoga sur demande et si groupe minimum de 4 personnes (visite d’1H30 environ, 10 eur/pers la visite)
Si nécessaire la séance peut se pratiquer à l’abri en fonction de la météo.
Réservation conseillée.   .

Ferme Florale “L’Etang de Papi” 630 route de cussé La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 21 04 54 

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English :

Yoga sessions on Sunday mornings at the Ferme Florale ?L?Etang de Papi?

L’événement Séance de Yoga La Jaille Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Anjou bleu

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