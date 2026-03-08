Une journée pour se reconnecter à la nature à l’Etang de Papi La Jaille-Yvon

Une journée pour se reconnecter à la nature à l’Etang de Papi

630 route de Cussé La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Début : 2026-04-12

fin : 2026-05-10

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14

Une journée pour se reconnecter à la nature à l’Etang de Papi à la Jaille-Yvon

On vous ouvre les portes de notre ferme florale pour un moment plein de douceur visite du jardin, cueillette, création de bouquet, rencontre avec les abeilles et dégustation de miel.

Une parenthèse chaleureuse, vraie, en pleine nature…

Et vous repartez avec un bouquet fraîchement cueilli et un pot de miel d’Anjou

La Jaille Yvon

90 €

630 route de Cussé La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 96 60 33

A day to reconnect with nature at Etang de Papi in La Jaille-Yvon

