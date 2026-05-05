Bavardages : atelier de conversation en français, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Bavardages : atelier de conversation en français 10 – 31 mai, les dimanches Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:30:00+02:00

dimanche de 14h à 15h30

Vous apprenez le français ? Vous voulez le pratiquer dans un environnement convivial ?

La médiathèque José Cabanis vous propose des séances de conversation, ouvertes à toutes et tous.

Pour pratiquer la langue française, discuter et échanger sur des thèmes variés.

Learning French ? Need to practice ?

The Toulouse library offers conversation workshops to all those learning french.

To practice the french language, discuss and exchange on various themes.

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Vous souhaitez progresser en français, à l’oral ?