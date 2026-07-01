Bazar littéraire chez René, Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

Bazar littéraire chez René 18 – 20 septembre Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Bazar littéraire Chez René invite les éditeurs indépendants à rencontrer le public.

Entre guinguette, lectures, concerts et spectacles, le Bazar littéraire vous invite à flâner et à découvrir de nouveaux livres.

Cave Poésie René-Gouzenne 71, rue du Taur, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561236200 https://cave-poesie.com https://www.instagram.com/cavepoesie_toulouse/ Plus ancien théâtre indépendant de Toulouse, fondé en 1967, la Cave Poésie porte en elle l’esprit de 68, un souffle de révolte. Le lieu est d’abord animé, sous le patronage de la Fédération des Œuvres Laïques, par un collectif informel de compagnies et d’artistes réunis autour de René Gouzenne, qui constituent en 1977 une association loi 1901, Cave Poésie de Toulouse, affiliée aujourd’hui à la Ligue de l’enseignement.. Elle a pour ambition de donner les moyens à toutes et à tous de comprendre le monde pour pouvoir le transformer (éducation populaire, citoyenneté) et promeut la diversité culturelle comme lien sociétal.

Dénicheuse de talents depuis toujours, la Cave Poésie est une scène tremplin pour les jeunes artistes.

Elle met en valeur les littératures et accompagne l’expérimentation artistique. Métros :

Ligne A / Capitole – Ligne B / Jeanne D’Arc

Parkings à proximité :

Capitole et Victor Hugo (payants)

Stations Vélôtoulouse à proximité

Le Bazar littéraire Chez René, invite les éditeurs indépendants à rencontrer le public.

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