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BB Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

BB Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

BB Bouquine Samedi 24 octobre, 10h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures d’histoires et de chansons pour les 0-6 ans

Visuel généré avec Canva

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