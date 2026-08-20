BB Bouquine – Les émotions, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux

Informations pratiques

BB Bouquine – Les émotions Samedi 10 octobre, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:30:00+02:00

Dans le cadre des SISM 2026 (Semaines d’Informations sur la Santé Mentale), venez partager avec votre enfant plusieurs lectures d’histoires autour de la thématique des émotions.

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture d’histoires autour de la thématique des émotions pour les 3-6 ans

© SISM