Beach Handball Sillé-le-Guillaume
Beach Handball Sillé-le-Guillaume dimanche 14 juin 2026.
Sillé-le-Guillaume
Beach Handball
Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rejoignez-nous pour un week-end de fun et de compétition !
Beach Handball
Sillé Plage, 72140 Sillé-le-Guillaume
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 10h
Ouvert à tous .
Sillé Plage Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 17 12 22
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English :
Join us for a weekend of fun and competition!
L’événement Beach Handball Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Sillé-Le-Guillaume
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