Sillé-le-Guillaume

Beach Handball

Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rejoignez-nous pour un week-end de fun et de compétition !

Beach Handball

Sillé Plage, 72140 Sillé-le-Guillaume

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 10h

Ouvert à tous .

Sillé Plage Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 17 12 22

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English :

Join us for a weekend of fun and competition!

L’événement Beach Handball Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Sillé-Le-Guillaume