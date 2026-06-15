Villefranche-de-Panat

BEACH LEVEZOU TOUR Granouillac Beach Volley

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Retrouvez le Beach Lévézou Tour tout l’été sur les plages du Lévézou un tournoi sportif dès 14h avec Fred ! Information: 06 30 26 62 64. Inscription sur place. Ici la plage devient votre terrain de jeu.

Les tournois sont ouverts à tous les jeunes et moins jeunes! Gratuit. Rdv sur la plage de Granouillac à 14h. .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90 tourisme@levezou.fr

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English :

Join the Beach L%E9v%E9zou Tour all summer long on the beaches of L%E9v%E9zou: a sports tournament starting at 2 p.m. with Fred! Information: 06 30 26 62 64. Sign up on-site. Here, the beach becomes your playground.

L’événement BEACH LEVEZOU TOUR Granouillac Beach Volley Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)