Villefranche-de-Panat

CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

par equipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

14h30 (place des sports sous le barrage) CONCOURS de pétanque en doublettes mixte ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Pétanque Bessoise. 06 30 82 21 64. Licence FFPJP obligatoire. 10€ par équipe + 100% mises.

10 .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 22 35 30 05

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English :

2.30pm (place des sports under the dam) Mixed doubles pétanque COMPETITION open to all, refreshments and catering on site. Pétanque Bessoise. 06 30 82 21 64. FFPJP license required. 10? per team + 100% stake.

L’événement CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)