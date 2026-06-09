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CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat

CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat

CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat samedi 25 juillet 2026.

Ville : 12430 Villefranche-de-Panat

Département : Aveyron

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif par equipe

Villefranche-de-Panat

CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
par equipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

14h30 (place des sports sous le barrage) CONCOURS de pétanque en doublettes mixte ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Pétanque Bessoise. 06 30 82 21 64. Licence FFPJP obligatoire. 10€ par équipe + 100% mises.
10  .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 22 35 30 05 

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English :

2.30pm (place des sports under the dam) Mixed doubles pétanque COMPETITION open to all, refreshments and catering on site. Pétanque Bessoise. 06 30 82 21 64. FFPJP license required. 10? per team + 100% stake.

L’événement CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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