CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat
CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat samedi 25 juillet 2026.
Villefranche-de-Panat
CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL
Villefranche-de-Panat Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
par equipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
14h30 (place des sports sous le barrage) CONCOURS de pétanque en doublettes mixte ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Pétanque Bessoise. 06 30 82 21 64. Licence FFPJP obligatoire. 10€ par équipe + 100% mises.
10 .
Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 22 35 30 05
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English :
2.30pm (place des sports under the dam) Mixed doubles pétanque COMPETITION open to all, refreshments and catering on site. Pétanque Bessoise. 06 30 82 21 64. FFPJP license required. 10? per team + 100% stake.
L’événement CONCOURS DE PETANQUE OFFICIEL Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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