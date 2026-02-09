Triathlon du Lévézou Villefranche-de-Panat

Triathlon du Lévézou

Plage du Mayrac. 1ère course à 8h45, dernière course en relais à 17h15. Enchaînement natation/vélo/course à pied. Destination 100% nature. Une compétition pour tous les âges et tous les niveaux. Informations Rodez Triathlon 12 au 06 31 95 24 02.

Dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur du Lévézou, l’épreuve propose plusieurs formats accessibles aussi bien aux débutants qu’aux triathlètes confirmés. Entre le lac, les routes vallonnées et les parcours de course à pied, le Triathlon du Lévézou offre une expérience sportive exigeante, conviviale et fidèle aux valeurs du triathlon. Cette édition proposera une large gamme de courses adaptées à tous les niveaux épreuves Jeunes, XS, S, Relais S, Para S, M et L, en version individuelle ou relais. Rejoignez les triathlètes pour un week-end sportif dans un cadre naturel exceptionnel.

Programme de la journée

de 7h15 à 16h45 : Retrait des dossards Gymnase, place des sports

07h30 Ouverture parc à vélo S

08h45 Départ du S

11h15 Ouverture parc à vélo M

11h30 Podium S

12h00 Ouverture parc à vélo XS

12h10 Départ du M

13h00 Départ du XS (uniquement benjamin(e)s)

13h05 Départ du XS

15h00 Podiums XS et M

15h15 Ouverture parc à vélo Jeunes

16h00 Départs des courses Jeunes

16h45 Ouverture parc à vélo S

17h00 Podiums Jeunes

17h10 Départ du Relais S

17h15 Départ du Para S

19h00 Podium du Relais S .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 31 95 24 02

English :

Mayrac beach. 1st race at 8:45am, last relay race at 5:15pm. A combination of swimming/biking/running. Destination 100% nature. A competition for all ages and levels. Information Rodez Triathlon 12 on 06 31 95 24 02.

