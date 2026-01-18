IKALANA Trail du Lévézou

Villefranche-de-Panat Aveyron

Samedi 2026-08-15

Gymnase. Deux trails de 10km (15€) et 24km (22€) et une randonnée de 10km (10€) sur des chemins balisés sur le plateau des Monts et Lacs du Lévézou. Course enfant gratuite. Sur inscription sur www.ats-sport.com Organisé par Courir en Lévézou.

La commune de Villefranche de Panat accueillera le Trail du Lévézou IKALANA le 15 août 2026. Une épreuve physiquement éprouvante et qui exige de la part des concurrents une excellente condition physique.

Cette volonté d’organiser une épreuve sportive digne de ce nom sur le Lévézou ne devait bien entendu pas nous écarter de notre objectif de départ à savoir l’accès au sport pour tous. Les 2 distances proposées dans le cadre du Trail IKALANA (24 km, 10 km) en font une course pour tous : coureurs avertis, débutants et public familial, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les jambes

Chaque trail s’effectue sur des chemins balisés, en une seule boucle, sur le plateau des Monts et Lacs du Lévézou au coeur d’une nature grandiose permettant de découvrir patrimoine, forêts et lacs.

L’accueil, le retrait des dossards, le départ et l’arrivée se font au gymnase.

– La veille Retrait des dossards de 17 h à 19 h.

– 7 h Accueil avec fouace, café, jus de fruits… Retrait des dossards. Inscriptions de dernière minute.

– 9 h Départ du trail de 24 km.

– 9 h 10 Départ des randonneurs.

– 9 h 30 Départ du trail de 10 km

– 9 h 45 Départ de l’ensemble des enfants (U16, U14, U12, Éveil athlétique)

– 12 h Résultats et remise des récompenses.

Nouveauté, une récompense d’une valeur de 100 euros sera attribuée au coureur et à la coureuse qui battront le record de l’année dernière sur le parcours du 24 km ! .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 48 75 43 00 courirenlevezou@orange.fr

English :

Gymnasium. Two trails of 10km (15?) and 24km (22?) and a 10km (10?) hike on marked trails on the Monts et Lacs du Lévézou plateau. Free children’s race. Registration at www.ats-sport.com Organized by Courir en Lévézou.

