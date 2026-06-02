Fête du Lac Villefranche-de-Panat
Fête du Lac Villefranche-de-Panat samedi 11 juillet 2026.
Villefranche-de-Panat
Fête du Lac
Villefranche-de-Panat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-11
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-11
Evènement incontournable du Lévézou, la fête du lac revient avec ses concerts, ses repas animés, son feu d’artifice (le 13 juillet au soir), ses concours de pétanque, sa fête foraine, tombola ! Programme ci-dessous.
samedi 11 juillet
19h bodega animée par les Dés Accordés 23h Wepa Wepa (gratuit) fin de soirée avec Pepitoox
dimanche 12 juillet
14h30 Pétanque en doublette (150€ + mises)
19h30 Marché gourmand animé par les Contres Temps
Lundi 13 juillet
18h-20h stand maquillage
19h30 Repas 19€ truffade et veau d’aveyron
20h trio Lol
23h Grand feu d’artifice sur le Lac
23h30 début de soirée avec la Deryves (gratuit)
1h30 Piston
Mardi 14 juillet
14h30 Pétanque en doublette (200€ + mises)
Réservations du repas au 05 65 46 46 53
FËTE FORRAINE ET TOMBOLA TOUT LE WEEK-END .
Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie
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English :
A not-to-be-missed event in Lévézou, the lake festival returns with concerts, lively meals, fireworks (evening of July 13), pétanque competitions, funfair and tombola! Program below.
L’événement Fête du Lac Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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