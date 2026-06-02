Villefranche-de-Panat

Fête du Lac

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Evènement incontournable du Lévézou, la fête du lac revient avec ses concerts, ses repas animés, son feu d’artifice (le 13 juillet au soir), ses concours de pétanque, sa fête foraine, tombola ! Programme ci-dessous.

samedi 11 juillet

19h bodega animée par les Dés Accordés 23h Wepa Wepa (gratuit) fin de soirée avec Pepitoox

dimanche 12 juillet

14h30 Pétanque en doublette (150€ + mises)

19h30 Marché gourmand animé par les Contres Temps

Lundi 13 juillet

18h-20h stand maquillage

19h30 Repas 19€ truffade et veau d’aveyron

20h trio Lol

23h Grand feu d’artifice sur le Lac

23h30 début de soirée avec la Deryves (gratuit)

1h30 Piston

Mardi 14 juillet

14h30 Pétanque en doublette (200€ + mises)

Réservations du repas au 05 65 46 46 53

FËTE FORRAINE ET TOMBOLA TOUT LE WEEK-END .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie

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English :

A not-to-be-missed event in Lévézou, the lake festival returns with concerts, lively meals, fireworks (evening of July 13), pétanque competitions, funfair and tombola! Program below.

L’événement Fête du Lac Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)