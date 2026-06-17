Challenge Les Boules étoilées Villefranche-de-Panat
Challenge Les Boules étoilées Villefranche-de-Panat dimanche 26 juillet 2026.
Villefranche-de-Panat
Challenge Les Boules étoilées
Place des Sports, sous le barrage Villefranche-de-Panat Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
14h30 Place des sports sous le barrage. Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous. 10€ par équipe 14h30. Place des sport. Mises et coupes. Buvette et restauration. Organisé par la Pétanque Bessoise. Infos au 06 30 82 21 64.
10 .
Place des Sports, sous le barrage Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie
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English :
2:30 p.m. Sports Plaza below the dam. Doubles pétanque tournament open to everyone. 10? per team. 2:30 p.m. Sports Plaza. Prizes and trophies. Refreshments and food available. Organized by the Pétanque Bessoise. For more information, call 06 30 82 21 64.
L’événement Challenge Les Boules étoilées Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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