Beach Party, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
vendredi 31 juillet 2026 · Ô'Bart · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Beach Party, à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez profiter d’une soirée au Ô Bart, dans une ambiance plage !
Le défi ? Venez en tenue de plage avec vos accessoires tongs, chapeaux, lunettes, chemises hawaïennes, bouée… Plus vous jouez le jeu, plus l’ambiance sera folle !
Au programme
DJ pour mettre l’ambiance
Décoration tropicale
Goodies
Bonne humeur garantie ! .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
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English :
Come enjoy an evening at %D4 Bart, with a beach vibe!
L’événement Beach Party, à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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