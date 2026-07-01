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AGENDA · Loireauxence

Beach Party, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

vendredi 31 juillet 2026 · Ô'Bart · Loireauxence

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Ô'Bart
Adresse
431 Rue du Général de Gaulle
Ville
44370 Loireauxence
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Loireauxence

Beach Party, à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Venez profiter d’une soirée au Ô Bart, dans une ambiance plage !
Le défi ? Venez en tenue de plage avec vos accessoires tongs, chapeaux, lunettes, chemises hawaïennes, bouée… Plus vous jouez le jeu, plus l’ambiance sera folle !

Au programme
DJ pour mettre l’ambiance
Décoration tropicale
Goodies
Bonne humeur garantie !   .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87  o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Come enjoy an evening at %D4 Bart, with a beach vibe!

L’événement Beach Party, à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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