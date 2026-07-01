Beach Party, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Beach Party, à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez profiter d’une soirée au Ô Bart, dans une ambiance plage !

Le défi ? Venez en tenue de plage avec vos accessoires tongs, chapeaux, lunettes, chemises hawaïennes, bouée… Plus vous jouez le jeu, plus l’ambiance sera folle !

Au programme

DJ pour mettre l’ambiance

Décoration tropicale

Goodies

Bonne humeur garantie ! .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Come enjoy an evening at %D4 Bart, with a beach vibe!

L’événement Beach Party, à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis