Fête de Belligné Loireauxence
samedi 1 août 2026 · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Fête de Belligné
Salle de La Prée Baron et étang des Garennes Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous le week-end du 1er et 2 août à Belligné soirée moules frites, feu d’artifices, thé dansant, rassemblement de voitures anciennes.
Rendez-vous le week-end du 1er et 2 août à Belligné fête foraine, soirée moules frites, feu d’artifices, thé dansant, rassemblement de voitures anciennes.
———————————————SAMEDI 1 AOÛT——————————————–
_ Fête foraine
– Soirée moules frites à partir de 19h avec l’orchestre Mickaël Percher (SANS RÉSERVATION),
_ A 23h un feu d’artifice
——————————————-DIMANCHE 2 AOÛT——————————————
_ Fête foraine
_ A partir de 9h rassemblement de voitures anciennes à La Prée Baron (inscriptions obligatoires),
_ A 10h30 départ pour une balade qui passera à La Rouxière, Varades avec arrêt sur le bord de Loire à la Meilleraie, puis direction La Chapelle Saint-Sauveur avant de revenir sur le terrain de la fête vers 12h30, où les véhicules resteront exposés l’après-midi,
_ Après-midi thé dansant dans la salle, animé par Mister Swing Orchestre. .
Salle de La Prée Baron et étang des Garennes Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 82 27 comitedesfetesbelligne44@hotmail.com
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English :
See you the weekend of August 1 and 2 in Bellignès: mussels and fries night, fireworks, dance party, and classic car show.
L’événement Fête de Belligné Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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