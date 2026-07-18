Informations pratiques

Loireauxence

Fête de Belligné

Salle de La Prée Baron et étang des Garennes Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous le week-end du 1er et 2 août à Belligné soirée moules frites, feu d’artifices, thé dansant, rassemblement de voitures anciennes.

Rendez-vous le week-end du 1er et 2 août à Belligné fête foraine, soirée moules frites, feu d’artifices, thé dansant, rassemblement de voitures anciennes.

———————————————SAMEDI 1 AOÛT——————————————–

_ Fête foraine

– Soirée moules frites à partir de 19h avec l’orchestre Mickaël Percher (SANS RÉSERVATION),

_ A 23h un feu d’artifice

——————————————-DIMANCHE 2 AOÛT——————————————

_ Fête foraine

_ A partir de 9h rassemblement de voitures anciennes à La Prée Baron (inscriptions obligatoires),

_ A 10h30 départ pour une balade qui passera à La Rouxière, Varades avec arrêt sur le bord de Loire à la Meilleraie, puis direction La Chapelle Saint-Sauveur avant de revenir sur le terrain de la fête vers 12h30, où les véhicules resteront exposés l’après-midi,

_ Après-midi thé dansant dans la salle, animé par Mister Swing Orchestre. .

Salle de La Prée Baron et étang des Garennes Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 82 27 comitedesfetesbelligne44@hotmail.com

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English :

See you the weekend of August 1 and 2 in Bellignès: mussels and fries night, fireworks, dance party, and classic car show.

L’événement Fête de Belligné Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis