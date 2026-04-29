Deauville

Beach Polo Barrière Deauville Polo Cup

Plage de Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:30:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Les meilleurs joueurs de polo du monde s’affronteront sur les terrains de l’hippodrome de Deauville-La Touques du 10 au 30 août.

A l’occasion la Barrière Deauville Polo Cup, qui se déroule du 10 au 30 août, un match de Beach Polo est organisé sur la plage de Deauville. Une occasion unique pour les habitants, vacanciers ou simples curieux de découvrir ce sport dans un cadre magique et de manière ludique. Rendez-vous sur la plage côté digue, proche de Port-Deauville. .

Plage de Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

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English : Beach Polo Barrière Deauville Polo Cup

The world’s best polo players will be competing on the Deauville-La Touques racecourse from 10 to 30 August.

L’événement Beach Polo Barrière Deauville Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SPL Deauville