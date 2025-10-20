Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres samedi 27 juin 2026.

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 15:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Beaucoup de bruit pour rien Ou quand Shakespeare s’invite sur scène. Programme œuvres de compositeurs du XVIè siècle à nos jours
  .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Much ado about nothing Shakespeare on stage. Program: works by composers from the 16th century to the present day

German :

Viel Lärm um nichts Oder wenn Shakespeare auf die Bühne kommt. Programm: Werke von Komponisten des 16. Jahrhunderts bis heute

Italiano :

Much ado about nothing O quando Shakespeare sale sul palco. Programma: opere di compositori dal XVI secolo ai giorni nostri

Espanol :

Mucho ruido y pocas nueces O cuando Shakespeare sube al escenario. Programa: obras de compositores desde el siglo XVI hasta nuestros días

L’événement Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES