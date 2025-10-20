Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres
Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres samedi 27 juin 2026.
Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 15:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Beaucoup de bruit pour rien Ou quand Shakespeare s’invite sur scène. Programme œuvres de compositeurs du XVIè siècle à nos jours
.
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Much ado about nothing Shakespeare on stage. Program: works by composers from the 16th century to the present day
German :
Viel Lärm um nichts Oder wenn Shakespeare auf die Bühne kommt. Programm: Werke von Komponisten des 16. Jahrhunderts bis heute
Italiano :
Much ado about nothing O quando Shakespeare sale sul palco. Programma: opere di compositori dal XVI secolo ai giorni nostri
Espanol :
Mucho ruido y pocas nueces O cuando Shakespeare sube al escenario. Programa: obras de compositores desde el siglo XVI hasta nuestros días
L’événement Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES