Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Samedi 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 15:30:00

2026-06-27

Beaucoup de bruit pour rien Ou quand Shakespeare s’invite sur scène. Programme œuvres de compositeurs du XVIè siècle à nos jours

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Much ado about nothing Shakespeare on stage. Program: works by composers from the 16th century to the present day

German :

Viel Lärm um nichts Oder wenn Shakespeare auf die Bühne kommt. Programm: Werke von Komponisten des 16. Jahrhunderts bis heute

Italiano :

Much ado about nothing O quando Shakespeare sale sul palco. Programma: opere di compositori dal XVI secolo ai giorni nostri

Espanol :

Mucho ruido y pocas nueces O cuando Shakespeare sube al escenario. Programa: obras de compositores desde el siglo XVI hasta nuestros días

