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Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres

samedi 10 octobre 2026 · Chartres

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Cloître Notre-Dame
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Beaucoup de bruit pour rien ou quand Shakespeare s’invite sur scène.
Programme œuvres de compositeurs du XVIe siècle à nos jours.   .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

%AB Much Ado About Nothing %BB or when Shakespeare takes the stage.

L’événement Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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