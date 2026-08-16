Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres
samedi 10 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Beaucoup de bruit pour rien ou quand Shakespeare s’invite sur scène.
Programme œuvres de compositeurs du XVIe siècle à nos jours. .
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
%AB Much Ado About Nothing %BB or when Shakespeare takes the stage.
L’événement Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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