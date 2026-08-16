Informations pratiques

Chartres

Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Beaucoup de bruit pour rien ou quand Shakespeare s’invite sur scène.

Programme œuvres de compositeurs du XVIe siècle à nos jours. .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%AB Much Ado About Nothing %BB or when Shakespeare takes the stage.

L’événement Beaucoup de bruit pour rien Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES