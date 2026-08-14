Beaufort fête noël à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou
dimanche 13 décembre 2026 · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Beaufort fête noël à Beaufort-en-Vallée
Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Beaufort fête noël à Beaufort-en-Vallée
Fort de ses 4 000 visiteurs en 2025, le Marché de Noël de Beaufort-en-Anjou s’impose comme le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année. Sous les Halles, exposants gourmands et créatifs proposent des produits locaux, artisanaux et des idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Tout au long de la journée, des animations gratuites pour toute la famille (spectacle, balades à poney, rencontre avec le Père Noël, jeux, goûter, chorale) rythment l’événement.
Vivez la magie de Noël à Beaufort-en-Anjou ! .
Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 65
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English :
Beaufort Christmas Festival in Beaufort-en-Vallée
L’événement Beaufort fête noël à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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