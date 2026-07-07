Informations pratiques

Beaune

[BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes

Place de la Halle Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Préparez-vous à rire et à être surpris avec Diego et Joanes, dans un spectacle de rue proposé par Applauz Prod !

À mi-chemin entre Laurel et Hardy et le cirque contemporain, ce duo explosif enchaîne les situations improbables, les chamailleries, les acrobaties et les éclats de rire. Ça se castagne, ça virevolte, ça se provoque… pour le plus grand plaisir du public !

Un spectacle de cirque populaire, drôle et actuel, à partager en famille ou entre amis.

Spectacle gratuit

Venez découvrir ce duo attachant et déjanté pour un moment de bonne humeur garanti ! .

Place de la Halle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : [BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes

L’événement [BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)