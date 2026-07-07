[BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes Beaune
mardi 7 juillet 2026 · Beaune
Informations pratiques
Beaune
[BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes
Place de la Halle Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Préparez-vous à rire et à être surpris avec Diego et Joanes, dans un spectacle de rue proposé par Applauz Prod !
À mi-chemin entre Laurel et Hardy et le cirque contemporain, ce duo explosif enchaîne les situations improbables, les chamailleries, les acrobaties et les éclats de rire. Ça se castagne, ça virevolte, ça se provoque… pour le plus grand plaisir du public !
Un spectacle de cirque populaire, drôle et actuel, à partager en famille ou entre amis.
Spectacle gratuit
Venez découvrir ce duo attachant et déjanté pour un moment de bonne humeur garanti ! .
Place de la Halle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : [BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes
L’événement [BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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