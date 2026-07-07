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AGENDA · Beaune

[BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes Beaune

mardi 7 juillet 2026 · Beaune

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Halle
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaune

[BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes

Place de la Halle Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Préparez-vous à rire et à être surpris avec Diego et Joanes, dans un spectacle de rue proposé par Applauz Prod !
À mi-chemin entre Laurel et Hardy et le cirque contemporain, ce duo explosif enchaîne les situations improbables, les chamailleries, les acrobaties et les éclats de rire. Ça se castagne, ça virevolte, ça se provoque… pour le plus grand plaisir du public !
Un spectacle de cirque populaire, drôle et actuel, à partager en famille ou entre amis.
Spectacle gratuit
Venez découvrir ce duo attachant et déjanté pour un moment de bonne humeur garanti !   .

Place de la Halle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : [BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes

L’événement [BEAUNE S’ANIME] ça va l’faire, Diego et Joanes Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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