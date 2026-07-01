Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER Cour intérieure Beaune
jeudi 9 juillet 2026 · Cour intérieure · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER
Cour intérieure 9 Rue du Faubourg Madeleine Beaune Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Jean-Claude COTTIER, seul au piano, pour présenter les extraits de trois œuvres
Le Piano Ivre, inspiré d’Arthur Rimbaud
Le Petit Prince, inspiré de St Exupéry
Novecento, inspiré d’Alessandro Barrico
Spectacle les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet à 19h.
Dans la cour de la Compagnie B.A.C.H., rue du faubourg Madeleine.
Entrée 15 €, tarif réduit 10€ (scolaires et étudiants). .
Cour intérieure 9 Rue du Faubourg Madeleine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté compagnie.bach@orange.fr
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English : Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER
L’événement Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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