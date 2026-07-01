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AGENDA · Beaune

Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER Cour intérieure Beaune

jeudi 9 juillet 2026 · Cour intérieure · Beaune

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cour intérieure
Adresse
9 Rue du Faubourg Madeleine
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Beaune

Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER

Cour intérieure 9 Rue du Faubourg Madeleine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Jean-Claude COTTIER, seul au piano, pour présenter les extraits de trois œuvres

Le Piano Ivre, inspiré d’Arthur Rimbaud
Le Petit Prince, inspiré de St Exupéry
Novecento, inspiré d’Alessandro Barrico

Spectacle les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet à 19h.
Dans la cour de la Compagnie B.A.C.H., rue du faubourg Madeleine.

Entrée 15 €, tarif réduit 10€ (scolaires et étudiants).   .

Cour intérieure 9 Rue du Faubourg Madeleine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   compagnie.bach@orange.fr

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English : Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER

L’événement Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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