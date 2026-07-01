Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER Cour intérieure Beaune

Informations pratiques

Beaune

Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER

Cour intérieure 9 Rue du Faubourg Madeleine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-16 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Jean-Claude COTTIER, seul au piano, pour présenter les extraits de trois œuvres

Le Piano Ivre, inspiré d’Arthur Rimbaud

Le Petit Prince, inspiré de St Exupéry

Novecento, inspiré d’Alessandro Barrico

Spectacle les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet à 19h.

Dans la cour de la Compagnie B.A.C.H., rue du faubourg Madeleine.

Entrée 15 €, tarif réduit 10€ (scolaires et étudiants). .

Cour intérieure 9 Rue du Faubourg Madeleine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté compagnie.bach@orange.fr

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English : Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER

L’événement Trois Petits Princes concert original pour piano de Jean-Claude COTTIER Beaune a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1