Beauty Prof’s Palais des Congrès Marseille

Informations pratiques

Marseille

Beauty Prof’s

Du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026 à partir de 9h. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 09:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Beauty Profs est un salon professionnel qui fait bouger l’ésthétique!Professionnels

Dans un marché en constante évolution, Beauty Profs propose une vision innovante, positive et audacieuse de l’esthétique d’aujourd’hui, tournée vers les soins experts et les prestations beauté de nouvelle génération.





Des Nailympion au Lash and Brow Masters, Beauty Profs coorganise deux compétitions professionnelles conçues pour révéler et récompenser l’excellence dans les métiers de la beauté. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Beauty Profs is a professional salon that’s shaking up the beauty industry!

L’événement Beauty Prof’s Marseille a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille