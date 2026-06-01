Bébé au musée Lens
Bébé au musée Lens dimanche 28 juin 2026.
Lens
Bébé au musée
99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Il n’y a pas d’âge minimum pour s’éveiller à l’art formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures…
Osez proposer à bébé sa première visite au musée ! Pendant 30 minutes, vous êtes accompagnés avec votre tout-petit dans la découverte d’une oeuvre. Couleurs, textures et sonorités invitent bébé à s’éveiller en douceur à l’art.
C’est un temps d’éveil devant une œuvre ou une sélection d’œuvres, accompagné d’un médiateur. .
99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62
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English :
There is no minimum age to be awakened to art: shapes, colors, smells, sounds, textures?
L’événement Bébé au musée Lens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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