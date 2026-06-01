Le musée des tout-petits Lens
Le musée des tout-petits Lens dimanche 21 juin 2026.
Lens
Le musée des tout-petits
99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
En grandissant, votre tout-petit acquiert des savoirs et des expériences.
Il pointe du doigt, marche et parle ! C’est l’occasion de venir babiller avec lui en observant les œuvres du musée. Les petits pas nous guident dans les salles, les petits doigts touchent les textures, et les petites oreilles découvrent de nouvelles sonorités. Un moment de partage privilégié !
C’est un temps d’éveil devant une œuvre ou une sélection d’œuvres, accompagné d’un médiateur .
99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62
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English :
As your toddler grows, he or she acquires knowledge and experience.
L’événement Le musée des tout-petits Lens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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