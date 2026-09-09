Bébé bouquine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Bébé bouquine Samedi 26 septembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Des histoires et des chansons pour entrevoir la vie, les couleurs, l’atmosphère… le monde des bébés en résumé !
Pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans.
Sur réservation.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures à voix haute et comptines Bébé bouquine
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