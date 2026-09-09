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Bébé bouquine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Bébé bouquine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Bébé bouquine Samedi 26 septembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Des histoires et des chansons pour entrevoir la vie, les couleurs, l’atmosphère… le monde des bébés en résumé !
Pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans.
Sur réservation.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures à voix haute et comptines Bébé bouquine

©XXX

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