Bébé bouquine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Bébé bouquine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Bébé bouquine Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Des histoires et des chansons pour entrevoir la vie, les couleurs, l’atmosphère… le monde des bébés en résumé !
Pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans.
Sur réservation
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Des histoires et des chansons Bébé bouquine
©XXX
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