Bébé bouquine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Bébé bouquine Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Des histoires et des chansons pour entrevoir la vie, les couleurs, l’atmosphère… le monde des bébés en résumé !

Pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans.

Sur réservation

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Des histoires et des chansons Bébé bouquine

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