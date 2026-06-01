Bébé bouquine Médiathèque d’Erdeven – Erdeven

Erdeven

Bébé bouquine

Médiathèque d’Erdeven – 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Au programme des lectures douces et un atelier biblio créatif pour éveiller les sens et l’imagination.

Un joli moment de découverte et de complicité à partager, animé par Sandy Éducatrice de jeunes enfants ( La prairie des premières rêveries) et médiatrice du livre par la bibliothérapie créative jeunesse.

0-3 ans

Inscription obligatoire Places limitées .

Médiathèque d’Erdeven – 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

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English :

L’événement Bébé bouquine Erdeven a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon