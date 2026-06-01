Visite découverte « A la découverte des mégalithes du Bois du Varquez », Erdeven, étang du Varquez, Erdeven

Visite découverte « A la découverte des mégalithes du Bois du Varquez » Dimanche 14 juin, 15h00 Erdeven, étang du Varquez Morbihan

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal – Baie de Quiberon (02 44 84 56 56, baiedequiberon.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Entre étang et forêt, dans le cadre d’une balade commentée (2-3 km), partez à la découverte des mégalithes du Bois du Varquez, propriété du Conseil départemental du Morbihan au titre des espaces naturels sensibles et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Erdeven, étang du Varquez Er Varquez, 56410 Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

European Archaeology Days

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