Visite découverte « A la découverte des mégalithes du Bois du Varquez », Erdeven, étang du Varquez, Erdeven
Visite découverte « A la découverte des mégalithes du Bois du Varquez », Erdeven, étang du Varquez, Erdeven dimanche 14 juin 2026.
Visite découverte « A la découverte des mégalithes du Bois du Varquez » Dimanche 14 juin, 15h00 Erdeven, étang du Varquez Morbihan
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal – Baie de Quiberon (02 44 84 56 56, baiedequiberon.bzh)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Entre étang et forêt, dans le cadre d’une balade commentée (2-3 km), partez à la découverte des mégalithes du Bois du Varquez, propriété du Conseil départemental du Morbihan au titre des espaces naturels sensibles et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Erdeven, étang du Varquez Er Varquez, 56410 Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne
European Archaeology Days
©Auray Quiberon Terre Atlantique
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Surf au féminin: passion, défis et transmission Office de tourisme d’Erdeven – Erdeven 2 juin 2026
- Faire ses conserves de légumes Route de Saint-Germain Erdeven 6 juin 2026
- Troc & puces Rue du Grand Large Erdeven 7 juin 2026
- Balade gourmande Les 3 châteaux Erdeven 7 juin 2026
- Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Place de l’Église Erdeven 8 juin 2026