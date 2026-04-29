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Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Place de l’Église Erdeven

Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Place de l’Église Erdeven lundi 8 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Chapelle Lann Groez

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Erdeven

Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-08

Elizabeth Le Grezause vous présente ses peintures à l’huile

️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle

Venez nombreux et faites passer le mot !   .

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62 

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English :

L’événement Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Erdeven a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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