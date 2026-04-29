Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Place de l’Église Erdeven
Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Place de l’Église Erdeven lundi 8 juin 2026.
Erdeven
Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause
Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-08
Elizabeth Le Grezause vous présente ses peintures à l’huile
️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle
Venez nombreux et faites passer le mot ! .
Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62
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English :
L’événement Exposition de peintures d’Elizabeth Le Grezause Erdeven a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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