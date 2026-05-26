Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven Parking de l’étang du Varquez Erdeven
Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven Parking de l’étang du Varquez Erdeven dimanche 14 juin 2026.
Erdeven
Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven
Parking de l’étang du Varquez Er Varquez Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Entre étang et forêt, dans le cadre d’une balade commentée (2-3 km), partez à la découverte des mégalithes du Bois du Varquez, propriété du Conseil départemental du Morbihan au titre des espaces naturels sensibles et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Rendez-vous sur le parking de l’étang du Varquez.
Sur réservation. .
Parking de l’étang du Varquez Er Varquez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven Erdeven a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Spectacle Bulles de rêves Espace culturel Le Roëlan – Erdeven 30 mai 2026
- Les Dabadames concert Nous voulons de l’amour Erdeven 30 mai 2026
- Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages Route de Saint-Germain Erdeven 30 mai 2026
- Exposition de peintures d’Hervé Dasnoy Place de l’Église Erdeven 1 juin 2026
- Surf au féminin: passion, défis et transmission Office de tourisme d’Erdeven – Erdeven 2 juin 2026