Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven Parking de l’étang du Varquez Erdeven

Erdeven

Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven

Parking de l’étang du Varquez Er Varquez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Entre étang et forêt, dans le cadre d’une balade commentée (2-3 km), partez à la découverte des mégalithes du Bois du Varquez, propriété du Conseil départemental du Morbihan au titre des espaces naturels sensibles et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Rendez-vous sur le parking de l’étang du Varquez.

Sur réservation. .

Parking de l’étang du Varquez Er Varquez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Découverte des mégalithes du Bois du Varquez, Erdeven Erdeven a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon