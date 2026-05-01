Spectacle Bulles de rêves Espace culturel Le Roëlan – Erdeven

Erdeven

Spectacle Bulles de rêves

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé le Barh Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Graines d’Histoires vous donne rendez-vous pour un moment plein d’émotions et d’imagination

Samedi 30 mai 2026 à 11h

Espace Culturel Le Roëlan Erdeven

️ Tarif 10 € ( possibilité de payer sur place ou de laisser ses coordonnées au 06 74 69 25 45)

“Bulles de rêves”, c’est l’histoire touchante d’une famille qui tente de se retrouver un garçon bercé par la musique, un papa qui cherche à reconstruire le lien familial, et Coco, plongée dans l’univers des jeux vidéo…

Mais lorsque rêves et réalité se confondent, tout s’emballe ! La famille décide alors d’entrer dans le monde de Coco pour mieux la comprendre…

Un spectacle poétique, drôle et émouvant, qui parle à petits et grands !

Venez rêver en famille et partager un beau moment de théâtre .

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 69 25 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Bulles de rêves Erdeven a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon