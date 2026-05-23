Randonnée chapelle Saint-Sauveur Erdeven
Randonnée chapelle Saint-Sauveur Erdeven samedi 27 juin 2026.
Erdeven
Randonnée chapelle Saint-Sauveur
Chapelle Saint-Sauveur Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association La chapelle de Saint-Sauveur organise une randonnée entre 8 à 10km à 18h.
Départ et arrivée à la chapelle Saint-Sauveur.
Suivi d’un apéritif.
Formule repas 1 galette saucisse + 1 crêpe sucrée 8€
Tarif 6€, au profit de la restauration de la chapelle.
Renseignements et inscription au 06 80 34 46 15 06 17 92 45 48 .
Chapelle Saint-Sauveur Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 17 92 45 48
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English :
L’événement Randonnée chapelle Saint-Sauveur Erdeven a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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