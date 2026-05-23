Erdeven

Foulées d’Erdeven

Complexe sportif d’ERDEVEN Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Courir à Erdeven organise 2 épreuves

– 9h15 départ du 10 km (12 €)

– 9h30 départ du semi-marathon (20 €)

Inscription sur Klikego.com

Cette année nous soutenons l’association Princesse Maëlys de Locoal-Mendon. 1€ par participant lui sera reversé afin de faire face à de lourdes prises en charge. Maëlys est atteinte d’une maladie orpheline d’origine indéterminée.

Retrait dossard à la salle polyvalente à partir de 7h30

Circuit ERDEVEN Centre-ville, campagne et bord de mer.

ETEL Centre-ville, port de plaisance et bord de mer.

Sur place douches, buvette, wc, parking. .

Complexe sportif d’ERDEVEN Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 37 29 28 74

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English :

L’événement Foulées d’Erdeven Erdeven a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon