Kafé Istor La Tanière du poulpe Erdeven
Kafé Istor La Tanière du poulpe Erdeven mardi 16 juin 2026.
Erdeven
Kafé Istor
La Tanière du poulpe 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Professeure agrégée d’histoire, Françoise Le Goaziou vient aborder à la librairie une période appelée l’Âge d’Or de la Bretagne entre 1532 (l’annexion par la France) et 1685 (la révolte des bonnets rouges).
Ce premier rendez-vous autour de l’histoire bretonne a pour vocation d’en savoir plus sur nos origines.
Si ce rendez-vous rencontre du succès nous vous proposerons d’autres périodes historiques à (re)découvrir. .
La Tanière du poulpe 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Kafé Istor Erdeven a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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