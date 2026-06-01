Kafé Istor La Tanière du poulpe Erdeven mardi 16 juin 2026.

Erdeven

Kafé Istor

La Tanière du poulpe 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Professeure agrégée d’histoire, Françoise Le Goaziou vient aborder à la librairie une période appelée l’Âge d’Or de la Bretagne entre 1532 (l’annexion par la France) et 1685 (la révolte des bonnets rouges).

Ce premier rendez-vous autour de l’histoire bretonne a pour vocation d’en savoir plus sur nos origines.

Si ce rendez-vous rencontre du succès nous vous proposerons d’autres périodes historiques à (re)découvrir. .

La Tanière du poulpe 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Kafé Istor Erdeven a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon