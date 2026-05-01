Bébé bouquine Médiathèque Secondigny Secondigny

Secondigny

Bébé bouquine

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Dernier rendez-vous de l’année pour les petites oreilles. On se retrouve autour de lectures interactives de livres adaptés aux tout-petits, des comptines et des jeux de doigts pour éveiller leurs sens et stimuler leur développement.

Public 0-3 ans et leurs accompagnateurs

Sur réservation .

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Bébé bouquine

L’événement Bébé bouquine Secondigny a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine