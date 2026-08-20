Bébé lecture en Folie, Médiathèque Pierre Menanteau, Luçon

Informations pratiques

Bébé lecture en Folie Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Pierre Menanteau Vendée

Pour les 0-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Histoires, musique et jeux de doigts pour les tout-petits.

Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue de l’Adjudant Barrois 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire 0251561009 https://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0251561009 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@sudvendeelittoral.fr »}]

Biblis en folie 2026

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