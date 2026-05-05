Bébés croque-livres Montargis
Bébés croque-livres Montargis dimanche 31 mai 2026.
Montargis
Bébés croque-livres
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Bébés croque-livres
Un temps pour les tout-petits… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts à partager. .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baby bookworms
L’événement Bébés croque-livres Montargis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Le Piano accessible en libre-service Montargis 5 mai 2026
- Festival Epicentre concours des 45h Montargis 7 mai 2026
- Repaire BD Montargis 7 mai 2026
- Concert Working Class Trio Montargis 7 mai 2026
- 4 Vallées en scène Montargis 9 mai 2026