Bébés lecteurs à Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-Loire
Bébés lecteurs à Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-Loire mercredi 17 septembre 2025.
Bébés lecteurs à Ouzouer sur Loire
73 rue de l’Ecu Ouzouer-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-17 09:30:00
fin : 2025-09-17 10:30:00
Date(s) :
2025-09-17
Lecture et comptines pour les tout petits de 0 à 3ans –
– par le réseau des bibliothèques Val de Sully – .
73 rue de l’Ecu Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés lecteurs à Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-13 par OT SULLY-SUR-LOIRE