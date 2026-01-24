L’école de musique invite le dimanche une quête sonore moderne autour des musiques actuelles Ouzouer-sur-Loire

L’école de musique invite le dimanche une quête sonore moderne autour des musiques actuelles

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire Loiret

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

2026-06-07

Un dimanche par trimestre, l’école de musique met à l’honneur les projets musicaux des enseignants et de leurs réseaux. Ce sont quatre enseignants qui créent, pour cette formation atypique et audacieuse, un univers musical à la croisée des styles pour explorer les territoires vivants et vibrants des musiques actuelles. Ils proposent pour l’occasion un programme où se mêlent relectures de standards, et improvisations libres, dans un esprit de recherche et de liberté.

Avec Aline Elouard (flûte traversière), Arnaud Merlet (guitare), Edgar Chatenet (basse) et Thomas Lemaire (batterie).

– Par l’école de musique, dans le cadre de la Saison culturelle du Val de Sully – .

