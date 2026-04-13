Bébés lecteurs, Médiathèque de Salindres, Salindres
Bébés lecteurs, Médiathèque de Salindres, Salindres mercredi 13 mai 2026.
Bébés lecteurs Mercredi 13 mai, 09h45 Médiathèque de Salindres Gard
Réservation par téléphone
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T09:45:00+02:00 – 2026-05-13T10:15:00+02:00
Fin : 2026-05-13T09:45:00+02:00 – 2026-05-13T10:15:00+02:00
Animés par Graine de lire.
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Pour les 18 mois-3 ans. Lecture Enfants