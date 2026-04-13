Bébés lecteurs, Médiathèque de Salindres, Salindres

Bébés lecteurs Mercredi 13 mai, 09h45 Médiathèque de Salindres Gard

Réservation par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:45:00+02:00 – 2026-05-13T10:15:00+02:00

Fin : 2026-05-13T09:45:00+02:00 – 2026-05-13T10:15:00+02:00

Animés par Graine de lire.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]

Pour les 18 mois-3 ans. Lecture Enfants