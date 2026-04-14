En roue livres, Tour Bécamel, Salindres

En roue livres Mercredi 20 mai, 10h00 Tour Bécamel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

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Des histoires à découvrir pendant une balade avec Céline.