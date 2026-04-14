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En roue livres, Tour Bécamel, Salindres

En roue livres, Tour Bécamel, Salindres

En roue livres, Tour Bécamel, Salindres mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Tour Bécamel

Adresse : Chemin de la Transhumance 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

En roue livres Mercredi 20 mai, 10h00 Tour Bécamel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

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Des histoires à découvrir pendant une balade avec Céline.

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