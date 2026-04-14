En roue livres, Tour Bécamel, Salindres
En roue livres, Tour Bécamel, Salindres mercredi 20 mai 2026.
En roue livres Mercredi 20 mai, 10h00 Tour Bécamel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Tour Bécamel Chemin de la Transhumance 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Des histoires à découvrir pendant une balade avec Céline.
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