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Atelier dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Salindres

Adresse : 31 rue de Cambis, 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : Gratuit

Atelier dessin Mardi 21 avril, 10h00 Médiathèque de Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00

Dès 8 ans.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Apprend à dessiner une poule rigolote avec Ingrid des P’tits Artistes. Enfants Dessin

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