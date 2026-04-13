Atelier dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres
Atelier dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres mardi 21 avril 2026.
Atelier dessin Mardi 21 avril, 10h00 Médiathèque de Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Dès 8 ans.
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Apprend à dessiner une poule rigolote avec Ingrid des P’tits Artistes. Enfants Dessin