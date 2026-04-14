Journées taurines, Salindres, Salindres
Journées taurines, Salindres, Salindres vendredi 24 avril 2026.
Journées taurines 24 – 26 avril Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Salindres 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]
Organisées par le Comité des Fêtes. Animations taurines et musicales, concours de boules, encierro, …
À voir aussi à Salindres (Gard)
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