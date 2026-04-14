Journées taurines, Salindres, Salindres

Journées taurines 24 – 26 avril Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Salindres 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]

Organisées par le Comité des Fêtes. Animations taurines et musicales, concours de boules, encierro, …