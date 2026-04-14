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Journées taurines, Salindres, Salindres

Journées taurines, Salindres, Salindres

Journées taurines, Salindres, Salindres vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salindres

Adresse : 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Gratuit

Journées taurines 24 – 26 avril Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

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Organisées par le Comité des Fêtes. Animations taurines et musicales, concours de boules, encierro, …

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