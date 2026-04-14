Atelier d’écriture, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier d’écriture 15 avril et 20 mai Médiathèque de Salindres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]

Animé par Claudy Vellutini. Sur inscription, places limitées.