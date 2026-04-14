Atelier d’écriture, Médiathèque de Salindres, Salindres
Atelier d’écriture, Médiathèque de Salindres, Salindres mercredi 15 avril 2026.
Atelier d’écriture 15 avril et 20 mai Médiathèque de Salindres Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Animé par Claudy Vellutini. Sur inscription, places limitées.
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