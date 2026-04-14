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Atelier d’écriture, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier d’écriture, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier d’écriture, Médiathèque de Salindres, Salindres mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Salindres

Adresse : 31 rue de Cambis, 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Atelier d’écriture 15 avril et 20 mai Médiathèque de Salindres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Animé par Claudy Vellutini. Sur inscription, places limitées.

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