En roue livres, Médiathèque de Salindres, Salindres

En roue livres Vendredi 24 avril, 13h30 Médiathèque de Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T13:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T13:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Dès 8 ans, accompagné d’un adulte.

Casque et vélo à la taille de l’enfant obligatoire.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]

Combine une balade à vélo, des pauses lectures et un quiz sur le patrimoine salindrois.