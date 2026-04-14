En roue livres, Médiathèque de Salindres, Salindres
En roue livres, Médiathèque de Salindres, Salindres vendredi 24 avril 2026.
En roue livres Vendredi 24 avril, 13h30 Médiathèque de Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T13:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T13:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00
Dès 8 ans, accompagné d’un adulte.
Casque et vélo à la taille de l’enfant obligatoire.
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Combine une balade à vélo, des pauses lectures et un quiz sur le patrimoine salindrois.
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