Journée de la jeunesse, Complexe sportif Yves Comte, Salindres
Journée de la jeunesse, Complexe sportif Yves Comte, Salindres jeudi 23 avril 2026.
Journée de la jeunesse Jeudi 23 avril, 10h00 Complexe sportif Yves Comte Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Complexe sportif Yves Comte 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]
Intervenants sportifs, prévention et loisirs. Ateliers de prévention sur les addictions, la nutrition ou encore la sécurité routière, droit des enfants.
À voir aussi à Salindres (Gard)
- Atelier dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres 21 avril 2026