Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée de la jeunesse, Complexe sportif Yves Comte, Salindres

Journée de la jeunesse, Complexe sportif Yves Comte, Salindres

Journée de la jeunesse, Complexe sportif Yves Comte, Salindres jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Complexe sportif Yves Comte

Adresse : 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Journée de la jeunesse Jeudi 23 avril, 10h00 Complexe sportif Yves Comte Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Complexe sportif Yves Comte 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]
Intervenants sportifs, prévention et loisirs. Ateliers de prévention sur les addictions, la nutrition ou encore la sécurité routière, droit des enfants.

À voir aussi à Salindres (Gard)